"الجدية" عنوان تدريبات ريال مدريد قبل الكلاسيكو

عاد ريال مدريد للتدريبات، اليوم الأحد، عقب يوم من سقوطه أمام ليفانتي (1-2)، في معقله "سانتياجو برنابيو"، في مران بدت فيه الوجوه جدية ومنكبة على العمل، استعدادا لمواجهة فيكتوريا بلزن التشيكي، الثلاثاء المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وبهزيمته أمس وسط جمهوره، في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، واصل ريال مدريد مسلسل إهدار النقاط في الليجا، واستكمل 5 مباريات دون أن يحقق فوزا واحدا.

وعقب اجتماعه أمس مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بعد الهزيمة التي كانت الثالثة على التوالي للملكي، قاد مدرب الملكي جولين لوبيتيجي، مران فريقه اليوم، الذي غاب عنه للإصابة داني كارفخال.

وأجرى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي في مباراة الأمس، تمرينات تعافي داخل المنشآت الرياضية باستثناء البرازيليين مارسيلو وكاسيميرو وألفارو أودريوزلا وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز، الذين أجروا تدريبات خفيفة على العشب.