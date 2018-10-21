ماذا حدث في الجلسة العامة بالبرلمان اليوم؟ (تقرير)

شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبدالعال اتخاذ العديد من القرارات أهمها؛ تشكيل لجنة برلمانية خاصة لنظر اعتراض الرئيس على قانون التجارب السريرية، وإحالة 8 مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها، والموافقة على قرار مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.



"الفجر" ترصد أبرز ما جاء بالجلسة العامة على النحو التالي:



تفوض هيئة مكتب المجلس للنظر في 5 طلبات مناقشة مقدمة من النواب

في بداية الجلسة، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تفويض هيئة مكتب المجلس على تحديد موعد مناقشة خمسة طلبات مناقشة عامة مقدم من النواب.



وتشمل طلبات المناقشة العامة المدرجة لتحديد موعد للمناقشة، طلبات مناقشة عامة مقدمة من العضو عبد الحميد كمال وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن ظاهرة انتشار الكلاب الضالة وتأثيرها على الصحة العامة، والعضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توزيع الميزانية على المحافظات حسب التعداد السكاني، والعضو بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعاقد وزارة التربية والتعليم مع شركات حراسة ونظافة، والعضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توريد الأثاث والأدوات والكتب للمدارس وخاصة بمحافظة المنيا، والعضو سمير رشاد أبو طالب وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن سرعة اعتماد الحيز العمراني بجميع محافظات الجمهورية وخاصة بقرى مركز سمالوط – المنيا.



إحالة 8 مشروعات قوانين للجان النوعية لمناقشتها

وأحال الدكتور علي عبد العال، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة والنواب إلي اللجان النوعية، في مقدمتهم مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون السجل العيني وذلك إلي لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي الإدارة المحلية والخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة بإنشاء جهاز النقل البري والدولي إلي لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات.



كما أحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا تعديلا بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 2015 بشأن الضرائب علي الداخل، والقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية المبنية إلي لجنة مشتركة من لجنة الخطة والإسكان والإدارة المحلية وشملت الإحالات، مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العلمي و60 بإصدار قانون المرور الجديد إلي لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب الشئون الدستورية والتشريعة والخطة والموازنة، والنقل والمواصلات، والإدارة المحلية"، مشروع القانون المقدم من النائب عبد المنعم العلمي و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون التعليم إلي لجنة مشتركة من التعليم والبحث العلمي والقوي العاملة، وكذلك القانون المقدم من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبًا بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر إلي اللجنة المعنية.



وأحال رئيس مجلس النواب عددًا من قرارات رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات دولية إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومنها قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، وقرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص التعاون المصري الأمريكي للعلوم والتكنولوجيا، وقرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، بخصوص الأعمال الزراعية للتنمية الريفية.



حفظ طلب رفع الحصانة عن عضو بالمجلس

كما أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، حفظ طلب مقدم للمجلس لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء، ورفض الطلب، بسبب عدم استيفاء الأوراق والشروط اللائحية المطلوبة.



وقال "عبد العال" إن: "المجلس تلقى طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن أحد الأعضاء - دون ذكر اسمه -، لرفع دعوى مباشرة ضده، وانتهى مكتب المجلس إلى حفظ الطلب، لعدم توافر الاشتراطات اللائحية الواجب توافرها، وأخصها عدم إرفاق صورة من الدعوى، لذا قرر المجلس حفظ الطلب، وعرضه على المجلس بدون أسماء".



الموافقة على قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

ووافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري.



الموافقة على تشكيل لجنة القيم بالمجلس

ووافق مجلس النواب أيضًا، على استمرار لجنة القيم بتشكيلها الذي كانت عليه في دور الانعقاد الثالث.

ويضم تشكيل اللجنة، المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيسا، وعضوية كل من النواب، حسن بسيونى، وثروت بخيت، وشادى ابو العلا، وأسامة راضى، ومحمد عبد الرازق، ووحيد قرقر، وخالد عبد العزيز شعبان، ومحمد شعبان شمكو، وعبلة الهوارى، وسامى رمضان، وماريان عازر، وأحمد سميح درويش، ومحمد عبد الواحد، وصلاح حسب الله.



الموافقة على مشروع قانون مزاولة مهنة الطب في مجموعة

كما وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب، والذي يقضي بأن تكون مدة الدراسة فى كلية الطب 5 سنوات بدلا من 6 سنوات، ليطبق على الطلاب الجدد بنظام 5 سنوات، وأن تصبح مدة التدريب الإلزامى سنتين بدلا من سنة، فى مجموعه.



وأجل رئيس مجلس النواب، التصويت النهائى على مشروع القانون لجلسة لاحقة، نظرا لعدم توافر نصاب ثلثى الأعضاء، باعتبار أن هذا القانون ينظم مهنة مهمة ويدخل فى إطار القوانين المكملة للدستور.



تشكيل لجنة برلمانية خاصة لنظر اعتراض الرئيس على التجارب السريرية

واستقر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة خاصة لنظر اعتراض الرئيس على مشروع قانون التجارب السريرية، برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب وضمت اللجنة في عضويتها كلا من": بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي الشريف، ونبيل الجمل، وإيهاب الطماوي، وسامي هاشم، وهاني أباظة، وماجدة بكري، وليلي أبو إسماعيل، ومحمد خليل العماري، وأيمن أبو العلا".



وعقدت اللجنة العامة لمجلس النواب، اجتماعا اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استعرضت خلاله ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، لبيان المبادئ والنصوص محل الاعتراض، والوقوف على أسبابه الدستورية والتشريعية بحسب الأحوال، وإثبات رأيها بشأن الاعتراض ورأت اللجنة أن ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون المشار إليه، وما ورد بها من ظروف ووقائع وأسباب أمر يتفق مع أحكام الدستور ومبادئه، وقدرت الأسباب التي دعت سيادته لاستعمال حقه الدستوري بالاعتراض على مشروع القانون.

