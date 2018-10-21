داعية إسلامي: فوائد البنوك محرمة شرعًا

قال الشيخ محمود هيكل، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد شيء يُسمى في الشرع بفوائد البنوك، والمسمى الصحيح أنها ربا، وهي من المحرمات، معقبًا: "البنك بيشغل الفلوس في أشياء لا نعلمها، مثل مصانع التبغ والتدخين".



وأضاف هيكل، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء الأحد، أن الفائدة التي يحصل عليها المواطن من البنوك محرمة، لأن البنوك تعطي ربح دائم وتضمن عدم الخسارة، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون سوى ربا، لافتًا إلى أن معظم أهل العلم الذين ليس لهم أي مصلحة يقولون ذلك.

