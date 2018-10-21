وكيل أوقاف سابق: طلاق السكران يقع في هذه الحالة
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 07:08 مرقية جمال
كشف الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، عن حكم من يطلق زوجته وهو سكران.
وأوضح "عبدالجليل"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن هناك فرق بين السكر بالإرادة أو السُكر الخارج عن الإرادة.
وشدد على أن طلاق السكران بإرادته يقع، كما أنه حال كونه غيب عقله بإرادته، فأنه يُحاسب على أي تصرف قام به وهو سكران، كأن يخطب شخص بسيارته فيقتله، لابد أن يحاسب على ذلك.
وأوضح "عبدالجليل"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن هناك فرق بين السكر بالإرادة أو السُكر الخارج عن الإرادة.
وشدد على أن طلاق السكران بإرادته يقع، كما أنه حال كونه غيب عقله بإرادته، فأنه يُحاسب على أي تصرف قام به وهو سكران، كأن يخطب شخص بسيارته فيقتله، لابد أن يحاسب على ذلك.
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