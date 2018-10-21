يلا شوت | مشاهدة مباراة ميلان والإنتر (أونلاين) | رابط مشاهدة ميلان VS الإنتر بث مباشر (الكالتشيو الإيطالي) لايف الآن

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بداية الحرب بين ميلان والإنتر:

كانت بداية الصراع في عام 1908 عندما تأسس ميلان في عام 1899 على يد الثلاثي السويدي هيربرت كيلبن، ألفريد إدواردز، و ديفيد أليسون وتم تسمية النادي بإسم “نادي ميلان للكريكت وكرة القدم”، وبعد عام انضم إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.