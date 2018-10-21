مفاجأة.. نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير





اقترب ناصر ماهر، صانع ألعاب نادى الأهلى، من العودة لنادى سموحة مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة.

وتلقى ناصر ماهر عرضا من سموحة بشأن العودة من جديد للفريق السكندري، خلال انتقالات يناير.

وتتجه النية داخل اللاعب للموافقة على العودة لسموحة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفنى للأهلى خلال المباريات الماضية لأسباب فنية، آخرها عدم اصطحابه ضمن بعثة الفريق فى رحلة الجزائر لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى، رغم الانطلاقة القوية التى حققها اللاعب فى بداية الدورى والاعتماد عليه بشكل أساسى.