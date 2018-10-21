متابعة مباراة ميلان والإنتر | مشاهدة مباراة ميلان ضد الإنتر الآن | بث مباشر ميلان VS الإنتر يلا شوت لايف رابط HD
الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:42 م
متابعة مباراة ميلان والإنتر | مشاهدة مباراة ميلان ضد الإنتر الآن | بث مباشر ميلان VS الإنتر يلا شوت لايف رابط HD
عداوة الإنتر وميلان في الديربي:
تجمع فريقان من مدينة هي الأكثر فوزاً بالألقاب في العالم متفوقة على مدريد ولندن وتورينو وبرشلونة ومانشستر وغيرها، وبجانب ذلك فهي مباراة إثبات الذات مما جعل الجماهير تطلق عليها عدة ألقاب كديربي الغضب وديربي المادونينا.
متابعة مباراة ميلان والإنتر | مشاهدة مباراة ميلان ضد الإنتر الآن | بث مباشر ميلان VS الإنتر يلا شوت لايف رابط HD
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