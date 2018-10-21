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خيري: سببان وراء تهديد "ترامب" بالانسحاب من المعاهدة النووية مع روسيا

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:41 م
خيري: سببان وراء تهديد ترامب بالانسحاب من المعاهدة النووية مع روسيا
خالد خيري مراسل الغد في واشنطن
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أفاد مراسل فضائية "الغد" الاخبارية في واشنطن، خالد خيري، أن هناك دافعان وراء تهديد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالانسحاب من المعاهدة النووية، الأول وجود تقارير استخباراتية أمريكية أكدت تطوير روسيا لصواريخها الباليسيتية يمكنها التحليق لأكثر من 500 كيلومتر بما يخالف هذه الاتفاقية ويهدد عواصم أوروبية تابعة لحلف شمال الأطلسي وحلفاء واشنطن.

وأضاف خيري أن هذا التطوير حدث عدة مرات خلال العشرين عاماً، لافتا إلى أن "ترامب" اتهم الادارة الأمريكية السابقة، إدارة "باراك أوباما"، بأنها سكتت على هذا الانتهاك، متابعاً أن الدافع الثاني هو الاتهامات التي يوجهها الحزب الديمقراطي ضد "ترامب" بالتحالف مع روسيا ضد المصالح الأمريكية وبالتالي أعلن أنه لن يفعل شيء ضد المصالح الأمريكية وهدد بالإنسحاب لأنه في صالح الأمن القومي الأمريكي وحلف الناتو وحلفاء واشنطن.

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