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يلا شوت | مشاهدة مباراة ميلان والإنتر بث مباشر | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | لايف أتش دي| شاهد (ديربي ميلانو)

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:37 م
يلا شوت | مشاهدة مباراة ميلان والإنتر بث مباشر | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | لايف أتش دي| شاهد (ديربي ميلانو)
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يلا شوت | مشاهدة مباراة ميلان والإنتر بث مباشر | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | لايف أتش دي| شاهد (ديربي ميلانو)


اللقاء الأول بين الإنتر وميلان:

أول لقاء بين الفريقين عقد في الـ18 أكتوبر 1908، ضمن منافسات الكأس المحلية، ومثلت تلك المباراة في ذلك الوقت صراعا بين الطبقة العاملة الكادحة المتمثلة في جمهور إيه سي ميلان، والطبقة الراقية والوسطى المتمثلة في مشجعي إنتر.

يلا شوت | مشاهدة مباراة ميلان والإنتر بث مباشر | كورة ستار | كول كورة | كورة أتش دي | لايف أتش دي| شاهد (ديربي ميلانو)
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