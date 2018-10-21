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غدًا.. إنطلاق مؤتمر القاهرة الدولي لدعم الاستثمار وأسواق المال

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:35 م
غدًا.. إنطلاق مؤتمر القاهرة الدولي لدعم الاستثمار وأسواق المال
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الفجر الاقتصادى
 
تنطلق غدًا الأثنين، فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي لدعم الاستثمار وأسواق المال، بحضور نحو 70 شركة وبنك، وبحضور رسمي لـ20 دولة عربية وخليجية.

ويتحدث فى جلسة الافتتاح، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور علي مصليحي وزير التجارة والتموين، ومحسن عادل رئيس هيئة الاستثمار، ونرمين نبيل أبو العطا، مستشار وزير التجارة والصناعة، والشيخة نوال الصباح سيدة الأعمال، بالإضافة إلى شخصيات أخرى.
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