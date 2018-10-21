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قتلى في انفجار سيارة مفخخة بإدلب السورية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:35 م
قتلى في انفجار سيارة مفخخة بإدلب السورية
انفجار - أرشيفية
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وكالات
 

 

قُتل 3 مدنيين سوريين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في انفجار سيارة مفخخة في محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

 

وأوضحت مصادر في الدفاع المدنى وفقا لقناة العربية الإخبارية، أن من بين القتلى المدنيين طفل ، مشيرة إلى أن الانفجار تسبب فى إصابة 13 آخرين على الأقل بجروح.

 

وأضافت المصادر، أن طواقم الدفاع المدنى نقلت الجرحى إلى المستشفيات القريبة من المنطقة، لافتة إلى أن الأبنية والسيارات القريبة من الانفجار تعرضت لأضرار كبيرة، وتعد محافظة إدلب المعقل الرئيسى الأخير للمعارضة والعديد من المقاتلين الأجانب.

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