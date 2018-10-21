هل ثنائية فيرمينو وماني "وش الفقر" على محمد صلاح هذا الموسم؟

استطاع محمد صلاح أن يتخطى فترة صيامه عن التهديف بعد أن سجل هدف الفوز لفريق ليفربول في شباك هدرسفيلد، أمس السبت، وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.





وغاب عن لقاء الريدز أمام هدرسفيلد كلًا من؛ روبرتو فيرمينو والسنغالي ساديو ماني الذين فضل يورجن كلوب إراحتهم بعد الرجوع من فترة التوقف الدولي والمشاركة مع منتخبات بلاده.





واعتمد يورجن كلوب خلال مباراة هدرسفيلد على دانييل ستوريدج وآدم لالانا وشيردان شاكيري ومحمد صلاح في خط هجوم الريدز في ظل غياب الثنائي ماني وفيرمينو.





وكسر صلاح صيامه عن التهديف حيث لم يسجل منذ مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون الشهر الماضي، ولم ينجح في التسجيل ضد تشيلسي في مباراتي الدوري والكأس ونابولي في دوري الأبطال ومانشستر سيتي بالبريميرليج.





لم يقدم مثلث الرعب مستوى مميز منذ بداية الموسم الحالي على عكس العام الماضي فقد سجل صلاح العديد من الأهداف بفضل الثنائي فيرمينو وماني الذين يغلب عليهم طابع الفردية خلال المباريات الماضية.





ويتساءل البعض عن إمكانية إراحة أحد أضلاع مثلث الرعب واللعب بشاكيري بدلًا منه وإعطاءه الفرصة كاملة بالإضافة إلى التعاقد مع لاعبين آخرين خلال الفترة المقبلة مثل بولسيتش جناح بروسيا دورتموند.





ويسعى النجم المصري محمد صلاح للعودة لمستواه مرة أخرى وتسجيل المزيد من الأهداف وتخطى بعض الأزمات التي مر بها منذ بداية الموسم من أنانية ماني ومشكلته مع اتحاد الكرة المصري.