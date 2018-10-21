محمد الشرنوبي يطرح البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة "النفسية"





طرح الفنان محمد الشرنوبي، البوستر الدعائي الخاص بالأغنية، والتي طرحها أمس السبت على "يوتيوب"، وحصدت عدد كبير من المشاهدات، وأغنية "النفسية" من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع إلهامى دهيمة وألحان محمد يحيى.





وتقول مطلع كلمات الأغنية: "النفسية محتاجه هدوء شوية.. وأفصل من الليلة ديه مع نفسى على انفراد.. النفسية محتاجة شوية ليا وانسى واغمض عنيا.. انسان أنا مش جبان".





يذكر أن الشرنوبى يشارك فى الدورة الجديدة لمهرجان الموسيقى العربية السادسة والعشرين، وذلك من خلال مشاركته فى حفل الموسيقار عمر خيرت، الذى يقام فى الثامنة مساء يوم 13 نوفمبر المقبل، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.





وآخر أعمال الشرنوبى الفنية فيلم "تراب الماس" من بطولة الفنان آسر ياسين ومنة شلبى وماجد الكدوانى وخالد الصاوى وشيرين رضا وماجد الكدوانى ومحمد الشرنوبى والنجم القدير عزت العلايلى، وهو من إخراج مروان حامد.