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بحضور جمال بخيت.. مناقشة "حارة النصارى" في دار الكتب الثلاثاء المقبل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:33 م
بحضور جمال بخيت.. مناقشة حارة النصارى في دار الكتب الثلاثاء المقبل
جمال بخيت
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أحمد رمضان متولي
 

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور هشام عزمي، ندوة  لمناقشة كتاب "حارة النصارى"  للكاتب شمعي أسعد.  عن دار دوّن للنشر.. عام 2010.

 

يتحدث في الندوة كل من الكاتب شمعي أسعد مؤلف الكتاب ، والشاعر الكبير جمال بخيت والكاتب الصحفي محمد هشام عُبيّه، والكاتب الصحفي سليمان شفيق.

 

تأتي الندوة ضمن برنامج النشاط الثقافي لدار الكتب تحت عنوان ( صالون الشباب ولقاء الأجيال )، يستضيف الصالون نخبة من شخصيات المجتمع المصري، في إطار خطة الدار التي تتوازى مع استراتيجية  التنمية المستدامة بما يحقق مبادىء الوحدة الوطنية وقبول الآخر.

 

ويقام على هامش الندوة، إلقاء عدد من القصائد للشعراء سهير سليم، السعيد عبد الكريم، محمود حسن ،  وفاء أمين ويعلق على القصائد الشاعر والمسرحي علي أبو سالم.

 

تقام الندوة في تمام الواحدة ظهر الثلاثاء 30/10/2018 بقاعة الندوات بدار الكتب- كورنيش النيل، وتديرها الشاعرة شريفة السيد.

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