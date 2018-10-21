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دار الكتب تُحيي ذكرى حرب أكتوبر.. الخميس المقبل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 05:29 م
دار الكتب تُحيي ذكرى حرب أكتوبر.. الخميس المقبل
دار الكتب
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أحمد رمضان متولي
 

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان " حرب أكتوبر ذكرى متجددة". يدير الندوة الدكتور أحمد زكريا الشلق، أستاذ التاريخ الحديث و المعاصر، ورئيس اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب المصرية.

 

تقام الندوة في العاشرة ونصف من صباح الخميس 25 أكتوبر 2018 بقاعة الندوات بمقر دار الكتب بكورنيش النيل. 

 

ويتحدث فيها كل من : الدكتور السيد فليفل والدكتور فطين فريد والدكتور إمام غريب، والدكتور عبد الحميد شلبي واللواء الدكتور محمد الغباري. 

 

تتناول الندوة موقف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي من حرب أكتوبر، والموقف العربي من الحرب والإعداد الاستراتيجي والخطة التنفيذية للعبور.

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