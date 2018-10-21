تابع اونلاين |بث مباشر مباراة AC.milan وانتر ميلان | مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان |يلاشوت|كورة ستار|لايف









"ديربي الغضب"، هكذا أطلق هذا الاسم على أحد المباريات الملتهبة والمشتعلة في العالم، وتحديدا في إيطاليا، بين إنتر ميلان ونظيره وجاره اي سي ميلان، في موقعة مثيرة ينتظرها الملايين من عشاق الكرة في العالم، والتي يحتضنها ملعب جيوزيبي مياتزا "سان سيرو"، مساء اليوم، ضمن منافسات الأسبوع التاسع من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

تابع اونلاين |بث مباشر مباراة AC.milan وانتر ميلان | مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان |يلاشوت|كورة ستار|لايف





ويمكنكم أعزائنا المتابعين في كل مكان مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان عبر قنوات بي إن سبورت اتش ، والتي تنقل حصريا منافسات الدوري الإيطالي، وتحديدا سيتم نقل اللقاء عبر بي إن سبورت اتش دي 4، بتعليق التونسي رؤوف خليف من أرضية الملعب "سان سيرو"، وخليل البلوشي من استوديو قنوات بي سبورت في العاصمة القطرية الدوحة.

تابع اونلاين |بث مباشر مباراة AC.milan وانتر ميلان | مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان |يلاشوت|كورة ستار|لايف





موعد مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم في الكالتشيو:





9:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

8:30 مساءاً بتوقيت مصر .

9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

9:30 مساءاً بتوقيت العراق .

8:30 مساءاً بتوقيت السودان .

9:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

8:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

9:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

9:30 مساءاً بتوقيت قطر.

9:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .





ويحتل انتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 16 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من صاحب المركز الأول يوفنتوس (25 نقطة)، ونابولي صاحب المركز الثاني (21 نقطة)، أما ميلان فيأتي في المرتبة الحادية عشر برصيد 12 نقطة، تحت قيادة مدربه جينارو جاتوزو.

تابع اونلاين |بث مباشر مباراة AC.milan وانتر ميلان | مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان |يلاشوت|كورة ستار|لايف





انتر ميلان كان قد فاز في الجولة الماضية، على حساب نظيره سبال بهدفين مقابل هدف، في حين سحق ميلان نظيره كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.





تابع اونلاين |بث مباشر مباراة AC.milan وانتر ميلان | مشاهدة مباراة ميلان وانتر ميلان |يلاشوت|كورة ستار|لايف