Online| مشاهدة مباراة ميلان ضد Inter Milan مباشر اليوم| شاهد مباريات الدوري الايطالي بث مباشر| مشاهدة AC Milan الآن بث

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قبل موقعة ديربي ميلان ترتيب جدول المسابقة:



ويحتل انتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 16 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من صاحب المركز الأول يوفنتوس (25 نقطة)، ونابولي صاحب المركز الثاني (21 نقطة)، أما ميلان فيأتي في المرتبة الحادية عشر برصيد 12 نقطة، تحت قيادة مدربه جينارو جاتوزو.



