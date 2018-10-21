مونبلييه يهزم بوردو ويقفز للمركز الثالث

فاز فريق مونبلييه اليوم الأحد، على ضيفه بوردو بثنائية نظيفة في المباراة التي احتضنها ملعب (لا موسون) ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم (الليج آ).

وسجل هدفي اللقاء المهاجمان جايتان لابورد بالدقيقة 17 وأندي ديلور بالدقيقة 53 من ركلة جزاء.

وتعد هذه الهزيمة هي الرابعة لبوردو هذا الموسم، بينما كان الفوز الخامس لمونبلييه بجانب تعادله في أربع مباريات وخسارته في لقاء وحيد.

وبهذا الفوز، رفع مونبلييه رصيده من النقاط إلى 19 في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد بوردو عند 14 نقطة في المركز الثامن.