تكريم فاروق الفيشاوي ومحمود حميدة في افتتاح مهرجان الخرطوم للفيلم العربي

افتتح نائب الرئيس السوداني عثمان محمد يوسف كبر، مساء أمس السبت، مهرجان الخرطوم للفيلم العربى فى دورته الرابعة، والذى يستمر حتى يوم 25 من أكتوبر الجارى، بمشاركة مصرية متميزة.

وشهد حفل الافتتاح الذى أقيم بقاعة الصداقة بالخرطوم، السفير المصرى بالسودان أسامة شلتوت، والفنانون المصريون فاروق الفيشاوى، ومحمود حميدة، ومسعد فودة رئيس اتحاد السينمائيين، والدكتور محمد العدل الذى منح الرئاسة الشرفية للمهرجان، والفنانة السودانية فائزة عمسيب، وتم تكريمهم جميعا بمنحهم درع الإنجاز للمهرجان.

وشارك فى الحفل الفنانة سلوى محمد على، والفنان السودانى على مهدى رئيس اتحاد المهن الموسيقية والتمثيلية، ممثلا لوزير الثقافة بالسودان، ومسؤولة الملف الثقافى بالسفارة المصرية فى الخرطوم منة الله ضياء الدين.

ووجه الفنانون المصريون، فى كلماتهم، الشكر للسودان قيادة وحكومة وشعبًا ولإدارة المهرجان على تكريمهم وحسن استضافتهم، داعين لمزيد من الدعم والاهتمام للسينما السودانية حتى تتبوأ المكانة التى تستحقها.

وقال مدير عام المهرجان، محمد إبراهيم، إنه يشارك فى المهرجان 41 فيلمًا منها 4 أفلام روائية طويلة و29 فيلما روائيا قصيرا و8 أفلام وثائقية، تمثل 9 دول هى "مصر والسودان والعراق وسوريا والمغرب والجزائر واليمن وتونس وفلسطين"، ويمثل مصر فى المهرجان 12 فيلما روائيا طويلا وقصيرا ووثائقيا.

وأضاف إبراهيم أنه سيتم على هامش المهرجان، اليوم الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين اتحادى السينمائيين المصريين والسودانيين، برئاسة مسعد فودة وعلى مهدى، منوها بأنه سيتم إعلان الأفلام الفائزة، وتسليم الجوائز فى حفل ختامى يقام يوم الخميس المقبل.

وفى ختام حفل الافتتاح قدمت المطربة السودانية هدى عربى، فاصلًا من أغانيها، وتم عرض الفيلم المصرى يوم للستات.