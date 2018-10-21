النقاط الرئيسية للاستثمار فى الأسهم

ينبغى على المستثمرين الجدد الذين يتخذون خطواتهم الأولى نحو تعلم أساسيات تداول الأسهم أن يصلوا إلى مصادر متعددة للتعليم الجيد، فالمثابرة والاصرار على التعلم والتجربة والتعلم من الأخطاء ستؤدى بالنهاية إلى النجاح، هناك الكثير من المستثمرين الذين أخذوا سنوات طويلة من أجل تطوير مهاراتهم وصقلها.

ميزة واحدة كبيرة فى تداول الأسهم وهى أن الأسهم من الممكن أن تستمر معك مدى الحياةفهى طريقة ممتازة لتنمية الثروة، ولكن كيف تبدأ فعلًا فى الاستثمار فى سوق الأسهم؟، وللإجابة عن هذا السؤال إليك بعض الإجابات البسيطة عن هذا السؤال:

1 .افتح حساب وسيط فى البورصة

فى البداية يجب أن تعثر على وسيط جيد لتداول الأوراق المالية على الإنترنت ثم قم بفتح حساب، يجب أن يكون تصميم تطبيق تداول الأسهم مألوفًا بالنسبة إليك بالإضافة إلى الاستفادة الكاملة من أدوات التداول المجانية والبحوث المقدمة للعملاء، بعض الوسطاء يقدمون تداولًا افتراضيًا مفيدًا.

2 .قراءة الكتب والمقالات التى تخص الاستثمار فى الأسهم

توفر الكتب ثروة من المعلومات الغير مكلفة مقارنة بتكاليف الدروس والحلقات الدراسية التى تُباع عبر الإنترنت، فهناك الكثير من الموارد التعليمية التى توفر لك الكثير عن الاستثمار فى الأسهم وعن أفضل الأسهم التى يمكنك الاستثمار فيها والمخاطر التى يمكن أن تواجهها وكيفية التصدى لها، لهذا من أهم النقاط الأساسية للاستثمار هو التعلم بشكل كافى.

3 .معرفة الفرق بين الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة فى البورصة

يجب أن تعرف الفرق بين هذين النوعين من الاستثمار:

فالاستثمار فى الأسهم الفردية: هو شراء سهم واحد أو عدد قليل من الأسهم، يمكنك أيضًا انشاء محفظة من مجموعة متنوعة من الأسهم الفردية ولكنه يتطلب أموال كبيرة.

الصناديق المشتركة أو الصناديق المتداولة فى البورصة: فالصناديق المشتركة هى شراء قطع صغيرة من العديد من الأسهم المختلفة فى صفقة واحدة أما الصناديق المتداولة فى البورصة هى التى تتبع المؤشرات.

الجانب الايجابى فى الصناديق المشتركة أو المتداولة فى البورصة هو أنها متنوعة بطبيعتها مما يقلل من المخاطر التى يمكن تتعرض لها، لكنه من غير المحتمل أن ترتفع بشكل حاد كما قد تكون بعض الأسهم الفردية.

4 .تحديد الميزانية

غالبًا ما يكون لدى المستثمرين الجدد سؤالان فى هذه الخطوة:

1 .ما مقدار المال الذى احتاجه لبدء الاستثمار فى الأسهم؟ يعتمد مقدار المال الذى تحتاجه لشراء أسهم فردية على مدى تكلفتها "يمكن أن تتراوح تكلفتها من بضعة دولارات إلى بضعة آلاف من الدولارات"، إذا كنت ترغب فى الحصول على صناديق مشتركة ولديك ميزانية أقل فقد يكون صناديق الاستثمار المتداولة فى البورصة هو أفضل اختيار بالنسبة لك.

2 .كم من المال يجب أن تستثمر فى الأسهم؟ إذا كنت تستثمر أموالك فى الأسواق المالية المختلفة يمكنك تخصيص جزء من محفظتك الاستثمارية فى التداول فى الأسهم.

5 .احتفظ بالأسهم على المدى الطويل

من الأمور المفضلة والتى يُنصح بها هى الاحتفاظ بالأسهم على المدى الطويل من خمس إلى عشر سنوات أو لفترة أطول، يجب أن تتجنب اغراءات البيع عندما يمر السوق بفترة سيئة قصرت أو طالت، لأن اتجاه البورصة على المدى البعيد دائمًا ما يكون للأعلى، كما يجب أن تتجنب البيع إذا ارتفع السهم بشكل كبير خاصة إذا كانت أصول الشركة متينة فلا تنخدع بسهولة، ويكون البيع مقبولًا فقط فى هذه الحالة إذا كان سعر بيع السهم أعلى من قيمته الحقيقية أو إذا كانت أصول الشركة تأثرت ولم تعد تربح فى هذه الحالة يمكنك البيع.

6.يجب أن تستثمر بطريقة منتظمة وتتبع استراتيجية جيدة

لابد أن تتبع استراتيجية يمكن من خلالها الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر أعلى، فهى استراتيجية بسيطة ومضمونة.



