الحكومة البوروندية تتهم زعيم معارضة بالتآمر لقتل رئيس البلاد

ذكرت وزارة الدفاع أن زعيم المعارضة البارز "بيتر سيليستين نديكومانا" قد خطط مع ثلاثة آخرين لقتل الرئيس البوروندي "بيير نكورونزيزا" ومسؤولين كبار واثنين من أعضاء البرلمان، وفقا لوسائل الإعلام البوروندية.





وقال نديكومانا إن هذه الإدعاءات طريقة سيئة لمضايقته وتهديده، بينما تقوم الحكومة بقمع المعارضة وتهديد الأوضاع في بوروندي.





يُذكر أن الرئيس نكورونزيزا قد أعلن منذ ثلاث سنوات نجاحه في البقاء في منصبه للمدة الثالثة، وهو ما تسبب في الفوضى والعنف في البلاد وقتل ألف شخص.



