الجامعة البريطانية تكرم هاني سلامة عن مجمل أعماله (صور)

كرمت الجامعة البريطانية بالشروق، منذ قليل، الفنان هاني سلامة، عن مجمل أعماله الفنية، وذلك خلال ندوة أقيمت على مسرح الجامعة وسط الطلاب.





وقامت حنان السعداوي مدير عام الأنشطة بالجامعة، بتسليم درع التكريم للفنان هاني سلامة، كما أهداه الطلاب قالب تورتة ضخم، قام بتقطيعه على المسرح.



