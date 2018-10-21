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الجامعة البريطانية تكرم هاني سلامة عن مجمل أعماله (صور)

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 04:08 م
الجامعة البريطانية تكرم هاني سلامة عن مجمل أعماله (صور)
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سارة إبراهيم
 

كرمت الجامعة البريطانية بالشروق، منذ قليل، الفنان هاني سلامة، عن مجمل أعماله الفنية، وذلك خلال ندوة أقيمت على مسرح الجامعة وسط الطلاب.


وقامت حنان السعداوي مدير عام الأنشطة بالجامعة، بتسليم درع التكريم للفنان هاني سلامة، كما أهداه الطلاب قالب تورتة ضخم، قام بتقطيعه على المسرح.


وحرص "سلامة" على التقاط عدد من الصور التذكارية مع فريق المسرح بالجامعة، وذلك بعد انتهاء الندوة التي أجاب خلالها عن الأسئلة التي وجهها الطلاب له.

الجامعة البريطانية تكرم هاني سلامة عن مجمل أعماله (صور)
الجامعة البريطانية تكرم هاني سلامة عن مجمل أعماله (صور)
الجامعة البريطانية تكرم هاني سلامة عن مجمل أعماله (صور)
الجامعة البريطانية تكرم هاني سلامة عن مجمل أعماله (صور)
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