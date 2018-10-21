ندوة بجامعة القاهرة حول التوعية بأضرار المخدرات وأساليب الوقاية

تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة، غدًا الاثنين 22 أكتوبر الجاري، ندوة بعنوان "التوعية بأضرار المخدرات وأساليب الوقاية"، وتُقام الندوة برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار، وبالمشاركة مع صندوق مكافحة المخدرات والإدمان برئاسة مجلس الوزراء في إطار البروتوكول المُوقع مع جامعة القاهرة لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات والإدمان، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب.





وتبدأ فعاليات الندوة الساعة 9:30 صباحًا بمدرج الدكتور أبو بكر بالكلية، ويتحدث بالندوة عدد من الخبراء والمتخصصين في علاج الإدمان والطب النفسي حول أنواع المخدرات تصنيفاتها وتأثيراتها علي الجسم، والأبعاد الاجتماعية لمشكلة الإدمان والتعاطي، والجوانب النفسية وأساليب وطرق العلاج.



