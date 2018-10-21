وحيد حامد يكتب: من أسباب الحزن

الثابت أن الدولة وضعت يدها على كل وسائل الإعلام المرئى والمسموع والمقروء، ومنذ ذلك الحين صار الإعلام المصرى فى موقف لا يُحسد عليه، رغم أنه كان الإعلام الصادق والمؤثر والمستنير، وصاحب الريادة والشعبية، أيضاً كان داعماً لسياسة الدولة بمنطق خافت وقليل من الحكمة، ولم يحدث أن غلبه أى إعلام آخر، مهما كثرت أمواله أو انتشرت خدعه.. وكان هناك الرأى والرأى الآخر، الذى يُثرى الحياة السياسية والاجتماعية ويغذيها بالروح الوطنية، ويحارب ولو كذباً نماذج الفساد والإهمال والنفاق، إذ ربما تحدث نتيجة، وكان يبث من خلال المسلسلات والبرامج القيم الإنسانية والأخلاقية، وكانت برامج السهرة مختارة بعناية بحيث تسعد المشاهد قبل أن يغلق عينيه وينام.. أيضا كانت نشرات الأخبار والبرامج الإخبارية كافة فى غاية الحياد والمصداقية، بحيث كانت المصدر المعتمد لدى المشاهد.. وكانت كل النوافذ الثقافية والدينية والفنية مفتوحة، وكنا نحقق أعلى نسب النجاح بواسطة إعلاميين وإعلاميات بحق، أعطوا بكل المعرفة والحب والإتقان والوطنية.





أما الآن.. ومن المؤسف حقاً وبعد أن صار الإعلام فى قبضة الدولة من جديد، فقد تخلّى عن القواعد الإعلامية الثابتة والتى لا يجوز تغييرها، وإنما يجوز تطويرها.. فالإعلام لا يدار إلا بواسطة إعلاميين.. وأهل الرأى والحكمة يقولون بكل بساطة (كل واحد يشتغل شغلته)، الطبيب طبيب.. والمدرس مدرس.. والقاضى قاض.. والعسكرى عليه أن يقاتل، والمطرب عليه أن يغنى، ولا يجوز لأى واحد من هؤلاء أن يحل محل الآخر.. لو حدث ذلك تحدث الكوارث.. ولأن الإعلام المصرى الآن فى قبضة غير المتخصصين فى الإعلام، فقد سقط فى حفرة عميقة، الخروج منها ليس بالأمر الهين. أنا شخصياً أحس بالحزن العميق وأنا أشاهد الانتشار غير العادى لثلاثة أو أربعة برامج يتم بثها من قنوات فى تركيا، وللأسف تجد من يشاهدها بكثافة، وسواء صدّق أو لم يصدّق، الثابت أنه انصرف عن قنواته الوطنية، لأنها ابتعدت عنه فابتعد عنها تلقائياً. وإذا كانت وظيفة الإعلام أن يؤثر فى الداخل والخارج، فإعلامنا أيها السادة فقد القدرة تماماً على التأثير.. وإذا كان الإعلام هو سلاح الحرب فى العالم الحديث، فإن قادته ليسوا من العسكريين، وإنما من المثقفين وأساتذة الإعلام.. الإعلام له رجاله ونساؤه فابحثوا عنهم.. لأننا فقدنا التنوع والإبداع والمنافسة، وأصبحت الصحف متشابهة تماماً، وإن تغيرت عناوينها، والقنوات الفضائية صورة طبق الأصل من زميلاتها، ولا جديد هنا أو هناك، لأن الإعلام مسألة وطنية والإعلان مسألة تجارية.. ولا يوجد فى الوقت الحالى من يفرق بين هذا وذاك.



