المتهم بقتل طفليه بالدقهلية يقر بعدم رغبته تعدد المحامين (صور)

أكد محمود نظمي السيد، المتهم بقتل طفليه من ميت سلسيل في محافظة الدقهلية، باغراقهما في مياه يحر فارسكور بمحافظة دمياط، محامية الرسمي عبدالستار جاد فقط ولا يرغب في أي محامي آخر، وذلك أثناء نظر أولى جلسات محاكمته أمام هيئة محكمة جنايات المنصورة.



بدأت أولى جلسات محاكمة محمود نظمي السيد، 33عام، الأب المتهم بقتل طفليه من مركز ميت سلسيل بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، في محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية برئاسة المستشار نسيم علي بيومي والعضو اليمين المستشار هيثم الضو والعضو اليسار المستشار يحي صادق وامانه سير احمد الحنفي، لتنظر في القضيتين رقم 1483 لسنة 2018 إداري مركز ميت سلسيل، و4521 لسنة 2018 إداري مركز فارسكور بتهمة القتل العمد، والتي تعرف إعلاميا باسم "عصافير الجنة"، حيث اتهم الأب بإغراق طفليه وإلقائهم أحياء من أعلى كوبري فارسكور بمحافظة دمياط، في نهر النيل، في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وإدعاء اختطافهم.



تعود الأحداث إلى أول أيام عيد الأضحى، حيث ادعى الأب على غير الحقيقة اختطاف نجليه "ريان"، 4سنوات، ومحمد، 3سنوات، من أمام الملاهي أثناء فسحة العيد، بعد انشغاله في الحديث مع شخص ادعى أنه صديق الطفولة، وانطلق الخاطف بهم في توك توك ناحية طريق قرية الأسكندرية الجديدة.



وعثر أحد الصيادين على جثامين الطفلين أسفل كوبري فارسكور، في اليوم التالي، واختفى الأب مستغلا سماح جهات التحقيق له بالخروج لحضور جنازة الطفلين، وعاد ليعترف بأنه القاتل، وأنه فعل ذلك تحت تأثير المخدرات، رغبة منه في تخليص أبنائه من السمعة السيئة التي سيتركها لهم بسبب سوء خلقه وتبديد ثروته على المخدرات والعلاقات المحرمة، واختلق واقعة اختطافهم لإبعاد الشبهة عنه.





واعترف الأب تفصيليا بجريمته، بعد أن واجهته جهات التحقيق بأقوال شهود العيان، ومقاطع فيديو من كاميرات المراقبة على طريق فارسكور له أثناء تموينه السيارة من إحدى محطات الوقود، ويظهر أحد الطفلين من السيارة، كما واجهته بمكالمة صادرة من هاتفه المحمول إلى زوجته من موقع الجريمة، يخبرها باختفاء الطفلين.