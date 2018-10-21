عضو الأهلي يشكر "الخطيب" بسبب جهوده في المفاوضات مع أمبرو وبرزنتيشين

شكر طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس النادي محمود الخطيب، على المجهود الذي قدمه خلال المفاوضات مع شركة بريزنتيشن وامبرو، خلال الفترة الماضية.





وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات»، على إذاعة انرجي: "رئيس النادي مع الأعضاء قدموا مجهود غير طبيعي، لتحقيق أحلام جمهور الأهلي، ويستمر النادي في التطور ماديا".





وأضاف: "اثق تماما في فريق كرة القدم لاستكمال مسيرة الانتصارات خلال الفترة المقبلة، وتحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا".





وتابع: "في حال وصول الفريق إلى كأس العالم، سيكون الظهور الأول لراعي ملابس الأهلي الجديد وبتصميمات تليق بإسم وتاريخ النادي".