رئيس جامعة بني سويف يلتقي طلاب "تجارة" لتجاوز واقعة منع طالبة مغادرة محاضرة لوفاة والدها (صور)

عقد صباح اليوم الأحد، اجتماعًا طارئا برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف مع السادة وكلاء كلية التجارة ورئيس اتحاد طلاب الجامعة واتحاد طلاب كلية التجارة وبعض من طلاب الفرقة الرابعة لمناقشة مخاوف الطلاب نتيجة واقعة "منع طالبة كلية التجارة من مغادرة المحاضرة إثر وفاة والدها" وما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي من أقاويل غير مدروسة.



واستمع رئيس الجامعة لرواية الطلاب حول الواقعة بالتفصيل، حيث أوضح الطلاب أن الدكتور المحاضر لم يكن على علم بوفاة والد الطالبة، ولم تصرح الطالبات بشكل واضح الهدف من ترك المحاضرة ومغادرتها، وأكدوا جميعا على السماح للطالبة بمغادرة قاعة المحاضرات وزميلة لها فور معرفة الدكتور المحاضر بالوفاة.



وناقش رئيس الجامعة، بعض المقترحات لتجاوز المشكلة التي كان من المقرر عدم حدوثها من الأساس، بما فيها التغلب على قلق الطلاب ومخاوفهم، ومنها تشكيل لجنة ممتحنين لوضع اختبار المادة المقررة، وإجراء التصحيح الالكتروني للاختبار، والذي يفيد في اختبار القدرات المعرفية والمهارية للطلاب، كما تتميز بتنوع الأسئلة الموضوعة، والتصحيح بشكل آلي بأكواد سرية لكل الطلاب بالفرقة.