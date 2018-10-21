"شاروبيم" يكرم أسر شهداء الدقهلية (صور)

شهد نادى بنى عبيد الرياضى فى محافظة الدقهلية، اليوم الأحد، تكريم الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، حف تكريم أسر شهداء القوات المسلحة.



حضر الحفل رمضان شوربة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندسة رابحة دياب رئيس المدينة، علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية.



وأكد "شاروبيم" على سعادته بوجوده لأول مرة في مركز ومدينة بني عبيد والتي تأتي في ذكرى احتفالات الدقهلية ومصر بانتصارات أكتوبر المجيدة، ووجه شاروبيم التحية لشهداء ومصابي أبطالنا من القوات المسلحة، مشيرا أن أهالي الدقهلية يقفون بقوة إلى جانب الدولة لتنفيذ المشروعات التي تعود عليهم بالنفع والتي تقيمها الحكومة بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة.



وأكد شاروبيم على تميز محافظة الدقهلية بوجود منظمات قوية للمجتمع المدني لا توجد في أي محافظة أخرى، كما شدد على أهمية وقوفنا خلف قواتنا المسلحة والقيادة السياسية وأهمية ترابطنا وتماسكنا لتحقيق مستقبل افضل لأبنائنا واحفادنا.



وتابع: شاهدت صرحا رياضيا واجتماعيا كبيرا في نادي بني عبيد، ووجه التحية لمجلس إدارته والعاملين به وقال أتمنى أن أرى مثله الكثير من الانجازات في مختلف القطاعات بالمحافظة.



وقال الدكتور مكرم رضوان كلمة وجه فيها الشكر لمحافظ الدقهلية على الزيارة وعلى الجهود الملموسة التي يبذلها، كما أشاد الدكتور هرماس رضوان رئيس مجلس إدارة نادي بني عبيد بالجهود التي يقوم بها المحافظ والتي يلمسها الجميع.



وكرم محافظ الدقهلية 32 من أسر الشهداء بتقديم الدروع وشهادات التقدير، كما تم تكريم 15 من رجال الأعمال وأهل الخير على عطائهم وأعمالهم الخيرية في بني عبيد.