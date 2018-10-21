المرأة تحتل 50% من الحكومة برواندا

أعلنت رواندا أول أمس أن المرأة ستشكل 50% من مجلس الوزراء, وستكون النساء نصف أعضاء المجلس الوطني بشرق أفريقيا والبالغ عددهم 26 عضوا.





وصرحت الحكومة الرواندية بهذا القرار بعد يومين من إعلان الحكومة الإثيوبية برئاسة "آبي أحمد" أن 50% من أعضاء الحكومة سيكونوا من النساء.





وأصبحت رواندا الآن من الدول القليلة التي تشكل النساء نصف المناصب بها, ومعظم هذه الدول تكون أوروبية, بموجب قرار الجمعية البرلمانية للأمم المتحدة وهيئة الأمم المتحدة المعني بالمرأة.



