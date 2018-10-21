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التفاصيل الكاملة لأول ألبوم مصري إيطالي بتوقيع المطرب خالد شعبان

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:40 م
التفاصيل الكاملة لأول ألبوم مصري إيطالي بتوقيع المطرب خالد شعبان
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نور طلعت
 
انتهي المطرب المصري الإيطالي خالد شعبان، من تسجيل جميع أغاني ألبومه الجديد والذي يحمل عنوان"قلبي"، وذلك استعدادا لطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويضم الميني ألبوم 7 أغاني، من بينهم 4 أغنيات باللهجة المصرية، واغنيتين باللغة الايطالية، واغنية  ميكس بين اللغة 
الايطالية  واللغة العربية، حيث سجلها  خالد، مع المطرب الإيطالي Cristian Francioni، وقام بكتابة الجزء العربي في الأغنية سلامة علي، و قام بكتابة الجزء الإيطالي و تلحينها وتوزيعها: Cristian Francioni، والأغنية تحمل عنوان :siamo ancora qui.

ويتبع خالد نظام جديد في أسلوب الدعاية للألبوم،  حيث  يطرح كل شهر أغنية جديدة من الألبوم، ويبدأ بأغنية "مالي مالي" وسيقوم بطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة، والأغنية من كلمات سلامة علي، ألحان وتوزيع مونتي.

وصور خالد مؤخرا أغنية "يوم عادي" على طريقة الفيديو كليب  بمصر، وهي أغنية ضمن أغاني ألبومه الجديد، وهي أغنية من كلمات إبراهيم شتا، و الشبكشي، وألحان وتوزيع مونتي.

جدير بالذكر أن خالد، فاز بجائزة "أوورد" مرتين، الأولي  كأفضل مطرب شاب عام 2013 بإيطاليا، وفي روما شهر 9 عام 2018 عن أغنية Comunque vada، والتي كانت ديو غنائي مع المطرب الإيطالي Adam Clay.
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