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مباحث الخليفة تضبط متهمين محكوم عليهما بالإعدام والمؤبد

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:47 م
مباحث الخليفة تضبط متهمين محكوم عليهما بالإعدام والمؤبد
ضبط - أرشيفية
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احمد رفعت صديق
 
نجحت مباحث قسم شرطة الخليفة، في ضبط متهمين محكوم عليهما بالمؤبد والإعدام.

ووردت معلومات للمقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة الخليفة، بتواجد المتهم "بخيت ج" والمحكوم عليه في القضية رقم 1100 لسنة 2018، جنايات بدر مخدرات، ومحكوم عليه فيها بالسجن المؤبد والثاني "فواز .ع" المتهم في القضية رقم 14736لسنة 2014 جنايات أسيوط قتل المحكوم عليه بالإعدام قتل بدائرة القسم.

وبإعداد الأكمنة تم ضبطهما، واتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.

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