شوبير يستكمل جولته الإنتخابية لاتحاد الكرة في الصعيد

استكمل الاعلامي أحمد شوبير جولته المكوكية في جنوب الصعيد بزيارة محافظتي قنا والأقصر بعد ان أنهى زيارته لمدينة أسوان، حيث بدأ كابتن منتخب مصر والنادي الأهلي السابق جولته هناك بزيارة نادي قوص استقبله خلالها مجلس إدارة النادي بالكامل برئاسة خالد سيف الاسلام، ثم انتقل الى زيارة نادي قفط والتقي مع مجلس إدارة النادي برئاسة صلاح عباس كما تفقد بعض منشآت النادي والتقط الصور التذكارية مع عدد من فرق الناشئين بالنادي ومدربيهم، وهو ما فعله أيضا خلال زيارته لنادي الشبان المسلمين بقنا والذي التقي فيه بمجلس ادارة النادي برئاسة جمال الحديدي وعدد من المدربين والاداريين والناشئين.

كما زار نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق مقر جامعة جنوب الوادي بصحبة الدكتور أشرف موسى استقبله خلالها الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، واستكمل شوبير جولته في محافظة قنا بزيارة نادي قنا والذي عقد فيه جلسة مطولة مع مجلس ادارة النادي برئاسة أشرف سعد تحدثوا فيها حول كيفية تعديل نظام المسابقات في الكرة المصرية.

ثم توجه بعدها الى نجع حمادي حيث التقى مع مجلس إدارة نادي الألمونيوم برئاسة المهندس عبد الظاهر عبد الستار تبادلا فيها حديث الذكريات حيث يرتبط شوبير مع رئيس نادي الألمونيوم بعلاقة أسرية قديمة.

وانتقل شوبير بعدها من قنا الى الاقصر حيث بدأ جولته هناك بزيارة مركز شباب الرضوانية وتقابل مع مجلس الادارة برئاسة الشيخ عبد الله صالح، ثم قام بزيارة نادي المدينة المنورة والتقي مع مجلس الادارة برئاسة طلعت الامير وتعرف منهم على المشاكل التي تواجههم.

واختتم شوبير جولته في الاقصر بعقد اجتماع مع كل اندية الاقصر في نادي الاقصر حضره مجلس ادارة نادي الاقصر برئاسة رحمي حجازي وكمال عبد الفتاح رئيس نادي السلام بإسنا، وَعَبَد الوهاب قناوي رئيس مركز شباب السلام بإسنا، وعرفات أمين رئيس مركز شباب الزهراء ولفيف من مدربي الفرق الرياضية بالاقصر، ودار نقاشا بين الجميع حول مستقبل الكرة المصرية ونظام المسابقات وطريقة حصول الاندية على الدعم المادي من اتحاد الكرة.

وحصل شوبير خلال زيارته لجنوب الصعيد التي استمرت على مدار اليومين السابقين على دعم وتأييد اندية اسوان والأقصر وقنا ونالت رؤيته حول مستقبل الكرة في مصر اشادة الجميع.

وعاد شوبير الى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، حيث سيعقد اجتماعا مع اندية محافظتي القاهرة والجيزة بنادي البنك الاهلي في تمام الساعة السادسة مساءا، وقد رافق شوبير خلال جولته في جنوب الصعيد بالكامل محمود الشامي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق ورئيس رابطة الاندية السابق.