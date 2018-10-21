عازفة الفلوت ميرنا عزيز تتألق في حفل خاص لمستشفى بهية (صور)

تألق باند ميرنا عزيز تريو بإحياء حفل خاص لمستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى بالمجان، فى أحد فنادق القاهرة الكبري بحضور نخبة من نجوم الفن.





قدمت عازفة الفلوت ميرنا عزيز بمصاحبة الباند المرافق لها عددا من المقطوعات الموسيقية المتميزة منها موسيقى "3 دقات" لأبو"، و" نسم علينا الهوا" و "سهر الليالى" لفيروز إلى جانب عدد آخر من المقطوعات الموسيقية العالمية المتميزة، وذلك لمدة نصف ساعة متواصلة.





جاءت فقرة ميرنا عزيز على هامش إطلاق مستشفى بهية لمبادرة "ذراعي خط أحمر" بخضور نجوم الفن والإعلام وعلى رأسهم الفنان أحمد عبدالعزيز، احمد حاتم، مدحت العدل، رانيا فريد شوقى، أميرة فتحى ، حنان مطاوع ، وفاء سالم ، ياسمين غيث ، ندى بسيونى ، هنا شيحه ، سحر نوح ، أمينة خليل ، والإعلامية بوسى شلبى ، والإعلامية بسمة وهبه ، والإعلامية مفيدة شيحه، ورولا خرسا ، ودعاء فاروق ، وسهير جودة ، ومى نورالشريف ، والإعلامية هبة الاباصيرى ، وبحضور المهندس تامر شوقى رئيس مجلس أمناء مستشفى بهية ، وأعضاء مجلس الأمناء ، والمهندس ماجد حمدى ، ومدير عام مستشفى بهية الدكتور محمد عمارة.





تهدف المبادرة لتقديم الدعم النفسى والمعنوى لمرض سرطان الثدى الى جانب توعية محاربات مرض " الليمفوديما " وأسرهم بأهمية ارتداء الاسورة الخاصة بالمرض ، وهو الذى يصيب الذراع بعد عملية استئصال الثدى .