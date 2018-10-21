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نتنياهو: سنعيد التفاوض مع الأردن بخصوص "الباقورة" و"الغمر"

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 03:38 م
نتنياهو: سنعيد التفاوض مع الأردن بخصوص الباقورة والغمر
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رحاب منيعم
 
قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيعيد التفاوض مع الأردن بخصوص ملحقي "الباقورة" و"الغمر" ضمن اتفاقية السلام بين البلدين، لابقاء السيطرة الاسرائيلية على هاتين المنطقتين.

وبموجب اتفاقية السلام "اتفاقية وادي عربة" في 25 اكتوبر 1994، فان اسرائيل تقوم بتأجير جزيرة "السلام" في منطقة نهارايم وجزيرة "تزوفار" في وادي عربة منذ ما يقارب الربع قرن.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية، ان المزارعين في اسرائيل قاموا بزراعة الاراضي لسنوات، لكن شروط الاتفاقية انه وبعد 25 عاما على مرور الاتفاقية، يستطيع كل طرف التوقف عن تأجير الارض بشروط واحد وقبل عام من انتهاء الاتفاقية، حيث يصادف اليوم مرور 24 عاما على توقيع اتفاقية السلام بين اسرائيل والاردن.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد أعلن اليوم الأحد، إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقال العاهل في تغريده له على صفحته الرسمية على "تويتر": "لطالما كانت الباقورة والغمر على رأس أولوياتنا، وقرارنا هو إنهاء ملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام، انطلاقا من حرصنا على اتخاذ كل ما يلزم، من أجل الأردن والأردنيين".
المزيد عن: نتنياهو ملك الاردن ملحقي الباقورة والغمر
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