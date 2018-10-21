البرلمان يوافق على قرار مد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، عقب اجتماع اللجنة العامة، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، اعتبارا من 15 أكتوبر الجاري.



وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، كلمته بالبرلمان وأكد فيها عدم تطبيق حالة الطوارئ إلا في أضيق الحدود وبعيدا عن الحرية الخاصة للمواطنين.



وأكد أن الأعمال الإرهابية الخسيسة التي تشهدها البلاد وتسفر عن ضحايا من الجيش والشرطة ما هي إلا مجرد محاولات يائسة، أمام العمليات الشاملة التي يقوم بها الجنود البواسل لمكافحة الإرهاب، وتابع": ندرك أن مكافحة الإرهاب لم تؤت ثمارها إلا بتحقيق التنمية الشاملة وسرعة استعادة الاستقرار الأمني، موضحًا أنه في ضوء الظروف الراهنة قد وافق مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، من صباح يوم الإثنين 15 أكتوبر الجاري"، مُشيرا إلى التزام الحكومة بعدم اللجوء لاستخدام التدابير اللازمة إلا في الحالات التي تستدعي ذلك.