عاجل.. ليونيل ميسي يقرر العودة للملاعب 6 نوفمبر

كشفت تقارير صحفية عن خطوات عملية تأهيل ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بعد الإصابة بكسر في الذراع اليمنى وحاجته للعلاج لمدة 3 أسابيع.





وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن ميسي وضع خطة تسريع عملية تعافيه وصمم على العودة للملاعب يوم 6 نوفمبر المقبل ليلعب ضد إنتر ميلان الإيطالي.





وأوضحت أن ميسي يوم أمس تواجد في عيادة برشلونة بالمدينة الرياضية لوضع جبيرة على يده من أجل تصحيح وضع 2 مم من العظم المصاب بالكسر الجزئي.





وأشارت إلى أن إزالة الجبيرة ستحتاج من 10 إلى 15 يومًا لكن في غضون هذه الفترة سيتم وضع تبريد على المنطقة المصابة، لتخفيف الألم لتمارين للكتفين واليدين، حتى لا تفقد كتلة العضلات قوتها ثم العلاج الطبيعي.





وشددت على أن ميسي سيدأ في زيادة وقت الأحمال في التدريبات من خلال الحبال المطاطية، وتمارين كبح الحركة عقب إزالة الجبيرة ثم التدريب منفردًا لمدة 48 ساعة قبل خوض التدريبات الجماعية.











