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اتحاد الذهني ينظم بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بمشاركة ١٢٥ لاعب ولاعبة

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:31 م
اتحاد الذهني ينظم بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بمشاركة ١٢٥ لاعب ولاعبة
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الفجر الرياضي
 

 

أفتتحت اليوم فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة، تحت رعاية الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي.

 

وصرحت المهندسة أمل مبدي بأن البطولة تأتي مع بداية الموسم الرياضي الجديد ٢٠١٨ - ٢٠١٩ ، 

وتقام علي مدار ٣ أيام، بالصالة المغطاة بنادي مدينة نصر، ويشارك فيها ١٢٥ لاعب ولاعبة، يمثلون ٢٣ هيئة رياضية مختلفة.

 

وأشارت مبدي إلي أنه، تم تقسيم اللاعبين واللاعبات لمجموعات بحسب السن ونوع الإعاقة، حيث تقام المنافسات في الفردي والزوجي، تحت ١٦ سنة وتحت ٢٠ سنة وفوق ٢٠ سنة، في إعاقات الداون سيندروم، الفكري، التوحد.

اتحاد الذهني ينظم بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بمشاركة ١٢٥ لاعب ولاعبة
اتحاد الذهني ينظم بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بمشاركة ١٢٥ لاعب ولاعبة
اتحاد الذهني ينظم بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بمشاركة ١٢٥ لاعب ولاعبة
اتحاد الذهني ينظم بطولة الجمهورية لتنس الطاولة بمشاركة ١٢٥ لاعب ولاعبة
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