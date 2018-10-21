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عاجل.. الدولار يرتفع في السوق السوداء

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:45 م
عاجل.. الدولار يرتفع في السوق السوداء
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استقر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الأحد، وسجل 17.84 جنيها للشراء، 17.95 جنيها للبيع، وذلك حسب الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع، وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في البنك العربي الأفريقي عند 17.85 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الإسكندرية، والقاهرة، والتجاري الدولي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.
 
وارتفع سعر الدولار في السوق السوادء اليوم الأحد إلى نحو 17.94 جنيها مقارنة 17.90 في بداية تعاملات اليوم
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