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منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين "السبت" المقبل

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:26 م
منتخب مصر يعلن قائمة المحترفين السبت المقبل
منتخب مصر
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محمد الصو
 

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على يوم السبت المقبل موعدًا للإعلان عن قائمة المحترفين استعدادًا لمواجهة تونس، بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019.


ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس يوم 16 نوفمبر المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.


وكان منتخبا تونس ومصر قد تأهلا لأمم إفريقيا لاحتلال المركزين الأول والثاني على الترتيب للمجموعة العاشرة، دون النظر للجولتين الأخيرتين بالتصفيات.


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