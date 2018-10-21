تجديد حبس عامل هتك عرض فتاة قاصر وحملها منه سفاحًا بالمقطم 15 يوم

قررت نيابه المقطم والخليفة الجزئية بمحكمة جنوب القاهره بتجديد حبس عامل 15 يوم لاتهامه بهتك عرض فتاة قاصر.





كما كشفت تحقيقات النيابة أن المتهم يدعى س.ن45 عامًا، عامل، قام بهتك عرض فتاة قاصر لا يتعدى عمرها الـ 17 عامًا، والتسبب فى حملها منه وهروبه من الاعتراف بنسب الطفل له.





تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى ضباط مباحث قسم المقطم بلاغ من ربة منزل، تتهم فيه عامل بهتك عرض ابنتها القاصر، وحملها سفاح منه وتهربه منها، على الفور تم التاكد من صحه البلاغ وبتكثيف التحريات تم ضبطه والقبض عليه





وحرر محضر بالواقعه وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه في وقت سابق وتم التجديد