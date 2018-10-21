بعد إلغاء زفافه على مي حلمي.. 8 معلومات عن محمد رشاد



في مفاجآة صادمة، قرر نجم آراب أيدول المطرب الشعبي محمد رشاد إلغاء حفل زفافه على الإعلامية مي حلمي قبل دقائق قليلة من عقد القران، أمس السبت، ليصبح حديث الساعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكان الثنائي مي حلمي ومحمد رشاد، قد أعلنا ارتباطهما رسميًا، ديسمبر الماضي، إذ نشرا صورًا تجمعهما معًا عبر حسابيهما على موقع "إنستجرام"، أعلنا خلالها عن قصة حبهما، وعلّق رشاد: "وسط كل اللي قابلتهم في سنين حياتى كلها مفيش غيرك خطف قلبي بكل الحب والإخلاص اللي جواكي.. حبينا كل الناس تشاركنا فرحتنا ودعواتكم بالخير".



1. محمد رشاد مطرب شعبي من مواليد 16 أكتوبر 1987م، اشتهر بإتقانه الغناء باللون الشعبي إلى جانب الألوان الغنائية الأخرى.



2. تخرج محمد رشاد من كليه التجارة شعبة لغة إنجليزية وحصل على دبلومة "ضابط بحري" من الأكاديمية البحرية.



3.كان رشاد في فريق كورال جامعة طنطا تحت قياده دكتور سمير القمري وكان يغني في فرقه عشاق النغم بدار الأوبرا بقياده المايسترو محمد عبد الستار.



4. قبل مشاركته في برنامج آراب ايدل، شارك محمد رشاد في برنامج لسه هنغني الذي كان يعرض على قناه النهار وحصل على المركز الأول وتوج الفائز بالبرنامج.



5. وأصدر العديد من الأغاني الفردية، وشارك عام 2015م، في كليب فاعل خير خلال شهر رمضان مع منيب باند وآخرين.



6. شارك في العديد من الأعمال الفنية كان أولها غناؤه لتتر مسلسل سلسال الدم، من بطولة الفنانة الكبيرة عبلة كامل.



7. رشاد شارك في احتفالات أكتوبر وذلك من خلال أوبريت مصر المكان والمكانه الذي طرحته وزاره الدفاع وتم تصويره في استاد الدفاع الجوي أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.



8. تم إصدار أغنية وطنية تحمل اسم "مصر اللي بجد" مع مجموعة كبيرة من نجوم الشباب وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان عمرو مصطفى وتوزيع أحمد وحيد ومن إنتاج الشئون المعنوية.



