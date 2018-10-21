انطلاق أول برنامج علمي لدعم المبتكرين والمخترعين بمدارس القليوبية (صور)

انطلقت صباح اليوم الأحد،أولى فعاليات البرنامج العلمى والفكرى والتثقيفى بعددا من مدارس القليوبية بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم وجامعة بنها وفق بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والجامعة ومشاركة عددا من اساتذة كلية الطب البشرى وكليات جامعة بنها المختلفة وبحضور الدكتور أشرف سرج مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التعليم وأشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ومصطفى عبد الحميد فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان المسلمين ببنها.



وتحت رعاية واشراف طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية والأستاذ الدكتور إبراهيم راجح مستشار وزير التعليم العالى ووكيل كلية الطب البشرى السابق بجامعة بنها وبتنسيق كامل من إدارة الموهوبين والتعلم الذكي المديرية.





واكد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن البرنامج يأتي في اطار خطة المديرية الطموحة للارتقاء والنهوض بمستقبل البحث العلمي وتنمية روح حب الإبتكار والاختراع لدي الطلاب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



ومن جانبه قال الدكتور إبراهيم راجح، خلال كلمته بافتتاح البرنامج الذي عقد بمدرسة الشبان المسلمين ببنها، انه يتضمن سلسلة من المحاضرات بشكل أسبوعى فى مختلف مجالات البحث العلمى وورش علمية وعملية لدعم المخترعين والمبتكرين فى شتى التخصصات تحت رعاية طة عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وعاطف سلامة وكيل المديرية وبالتنسيق مع ادارة الموهوبين بالمديرية برئاسة أشرف محمود.



واضاف راجح ان المحاضرات العلمية ستعقد يوم الاحد من كل أسبوع اعتبارا من الساعة الحادية عشر صباحا بمدرسة الشبان المسلمين بقاعة مدرسة الشبان المسلمين ببنها وسوف يحاضر فيها عددا من الأساتذة والخبراء المتخصصين فى مجالات البحث العلمى والإبتكار بهدف خلق حلقات من التواصل من الطلاب المبتكرين والمخترعين وتنمية قدراتهم وبناء انسان مصرى معاصر للمتغيرات العلمية والثقافية والفكرية العالمية وخلق دافعية لديهم لإبتكارات جديدة تتفق مع متغيرات العلم على مستوى العالم والتنافسية الفكرية لديهم بما يواكب المجتمع العالمى وينكعس على مصر ومستقبلها وحاضرها.



معقبا ان البرنامج يأتى تزامنا مع اطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى لعام 2019 عاما للتعليم.



مشيدًا بمجهودات القائمين على التعليم بالمحافظة ووكيل وزارة التعليم وسعيهم الدؤوب لخلق حالة تعليمية متميزة بالمحافظة.



وقدمت الدكتورة ريهام سلامة الأخصائي بمستشفيات جامعة طنطا محاضرة حول الخلايا الجزعية وتطبيقاتها العلمية والطبية كما استعرضت مفهوم البحث العلمي وأخلاقياته.