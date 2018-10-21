بث مباشر مباراة AC Milan وانتر ميلان اليوم لايف HD| اهم مباريات (Seria A) مباشر اليوم | لايف اون لاين مباراة انتر وميلان





ويعتمد غاتوزو على ثلاثي الوسط بقيادة الأرجنتيني لوكاس بيليا والإيفواري فرانك كيسي وصانع الألعاب الإيطالي الموهوب جياكومو بونافينتورا الذي سجل 3 أهداف هذا الموسم.

ويلجأ غاتوزو لصانع الألعاب الإسباني سوسو والتركي هاكان كانلوغلو مع المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، وأكد عماد دربالة، محلل الكرة الإيطالية، لـ”إرم نيوز”، أن مباريات ديربي الغضب دائمًا ما تتسم بالندية وليس لها معايير رغم اختلاف ظروف الترتيب وأجواء الفريقين. بث مباشر مباراة AC Milan وانتر ميلان اليوم لايف HD| اهم مباريات (Seria A) مباشر اليوم | لايف اون لاين مباراة انتر وميلان وأضاف: “ننتظر صراعًا مثيرًا بين هيغواين وإيكاردي، وأيضًا في صناعة اللعب بين رادجا ناينغولان وإيفان بيريستش في إنتر وسوسو وبونافينتورا في ميلان”.

موعد مباراة انتر ميلان ضد ميلان اليوم في الكالتشيو:

9:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:30 مساءاً بتوقيت مصر . 9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 9:30 مساءاً بتوقيت العراق . 8:30 مساءاً بتوقيت السودان . 9:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 8:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 9:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 9:30 مساءاً بتوقيت قطر. 9:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .





ويمكنكم أعزائنا المتابعين في كل مكان مشاهدة مباراة انتر ميلان ضد ميلان عبر قنوات بي إن سبورت اتش ، والتي تنقل حصريا منافسات الدوري الإيطالي، وتحديدا سيتم نقل اللقاء عبر بي إن سبورت اتش دي 4، بتعليق التونسي رؤوف خليف من أرضية الملعب "سان سيرو"، وخليل البلوشي من استوديو قنوات بي سبورت في العاصمة القطرية الدوحة.





ونستعرض التشكيل المتوقع للفريقين قبل ديربي الغضب..





إنتر ميلان:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش





الدفاع: أسامواه، دي فريج، سكرينار، دي أمبروسيو





الوسط: جاليارديني، بروزوفيتش، ناينجولان





الهجوم: بيرسيتش، بوليتانو، إيكاردي





ميلان:

حراسة المرمى: دوناروما





الدفاع: روديجيز، رومانيولي، موساكيو، كالابريا





الوسط: بيليا، كيسي، بونافينتورا.





الهجوم: سوسو، كالنهجولو، هيجواين









ويحتل انتر ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 16 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب أكثر من صاحب المركز الأول يوفنتوس (25 نقطة)، ونابولي صاحب المركز الثاني (21 نقطة)، أما ميلان فيأتي في المرتبة الحادية عشر برصيد 12 نقطة، تحت قيادة مدربه جينارو جاتوزو.





انتر ميلان كان قد فاز في الجولة الماضية، على حساب نظيره سبال بهدفين مقابل هدف، في حين سحق ميلان نظيره كييفو فيرونا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بث مباشر مباراة AC Milan وانتر ميلان اليوم لايف HD| اهم مباريات (Seria A) مباشر اليوم | لايف اون لاين مباراة انتر وميلان



