ضبط 34 طن أغذية مجهولة المصدر بالقاهرة (صور)

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة ٣٤ طن مواد غذائية مجهولة المصدر، داخل مخازن بروض الفرج والسلام والبساتين.





تعود الواقعة عندما ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط ع ع، 40 سنة، مسئول عن ثلاجة دواجن مجمدة كائنة بدائرة قسم البساتين وعثر بداخل الثلاجة على 1.760 طن دواجن، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.





كما تم ضبط م ا، 33 سنة، مسئول عن مصنع لتعبئة المواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لإدارته المصنع بدون ترخيص لتعبئته المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وطرحها بالأسواق وعثر بداخله على 42.200 طــن سكر، 13.540 طــن أرز، 3 أطنان دقيق، 1 طن عدس وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.





وفى روض الفرج تم ضبط ع ر، 46 سنة، مسئول عن مخزن مواد غذائية ( ملح طعام ) كائن ـ دائرة قسم شرطة روض الفرج وعثر بداخله على 7 أطنان ملح طعام، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.





كما تم ضبط حمادة م، 31 سنة، مسئول عن مخزن مستحضرات تجميل بروض الفرج، لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 2000 عبوة مستحضرات تجميل ( كحول ـ كريم تفتيح بشرة ـ بلسم ).





و م ضبط م ا، 19 سنة، مسئول عن مصنع تعبئة مواد غذائية كائن بدائرة قسم شرطة البساتين لإدارته المصنع بدون ترخيص وقيامه بتعبئة كميات كبيرة من المواد الغذائية "سكر" داخل عبوات ناقصة الوزن بمقدار 100 جرام فى الكيلو دون تدوين السعر الرسمي عليها ـ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على 7 أطــنان سكر، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وغير مدون عليها السعر الرسمي.





وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



