ورشة عمل عن فرص التعاون العلمي بين كليتي العلوم والهندسة بجامعة حلوان

نظمت كليتا العلوم والهندسة بجامعة حلوان، بالتعاون مع كلية العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية، ورشة عمل عن التعاون العلمي، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان.

وأشار الدكتور ماجد نجم، أن هذه الورشة، هدفت لإبراز الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة بالكليات في إطار تحقيق التعاون العلمي والبحثي وتقديم فرص منح الماجستير والدكتوراه لطلاب الدراسات العليا وتحقيق الأهداف المرجوة من استراتيجية البحث العلمي بما يحقق رؤية مصر 2030 سواء في رفع اسم الجامعتين دولياً أو في تحقيق المردود الاقتصادي للبحث العلمي.

وأكد أهمية التعاون بين كليتى العلوم والهندسة بحلوان وكلية العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية، لما لهما من أهمية في إعداد خريج متميز في تخصصات نادرة، كما تقوم كليات جامعة حلوان بتقديم برامج اكاديمية ذات جودة عالية تحكمها المعايير العالمية والمحلية، بجانب كفاءة اعضاء هيئة التدريس والبحث العلمي والمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع.





ومن ناحيته، أشار الأستاذ الدكتور ماهر هلال، عميد كلية العلوم بجامعة حلوان، إلى أهمية الدور البارز الذي تقوم به كليتي العلوم من الاهتمام العلمي المشترك والمستمر بين الكليات لتخريج طالب متميز.











