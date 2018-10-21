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مقتل 5 مدنيين في انفجار بكشمير الهندية

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 02:16 م
مقتل 5 مدنيين في انفجار بكشمير الهندية
اشتباكات بين الشرطة والمتمردين
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وكالات
 

ذكرت الشرطة الهندية أن 5 مدنيين قتلوا وأصيب العشرات اليوم الأحد، في انفجار بموقع معركة مسلحة بين من يشتبه أنهم من المتشددين وقوات الأمن الهندية في كشمير.

 

وقالت مصادر الشرطة إن "المدنيين الـ 5 كانوا ضمن مجموعة كبيرة من المتظاهرين، الذين احتشدوا بالقرب من موقع المعركة التي وقعت في وقت سابق، ببلدة لارو بمنطقة كولجام، وقتل خلالها 3 أشخاص يشتبه أنهم من المتشددين وجنديين هنديين".

 

وذكرت شرطة جامو وكشمير على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن "مدنيين زاروا موقع الاشتباك بعد العملية على الفور، على الرغم من مطالب بعدم الزيارة، حيث تجرى عملية بحث شاملة عن متفجرات".

 

وقال شهود عيان إن "قوات الحكومة استخدمت الذخيرة الحية بالإضافة إلى الغاز المسيل للدموع لتفريق الشباب المحتجين"، وذكر مسؤول بمستشفى المنطقة في كولجام أن 32 شخصاً أصيبوا في الحادث نقلوا إلى المستشفى وتم نقل 4 منهم إلى عاصمة الولاية، سريناجار للخضوع لعلاج خاص.

 

وذكر المسؤول الطبي بمستشفى منطقة "أنانتناغ"، عبد المجيد محراب أنه تم استقبال 11 شخصاً مصاباً، 3 منهم تم نقلهم إلى سريناجار.

 

يذكر أن حوالي 45 ألف شخص مدنيون وأفراد أمن ومسلحون، قتلوا منذ اندلاع حركة متشددة انفصالية في الشطر الخاضع للهند من كشمير في ثمانينيات القرن الماضي.

المزيد عن: مقتل 5 مدنيين كشمير الهند الشرطة والمتمردين اشتباكات
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