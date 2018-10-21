انطلاق دوري مراكز شباب الأقصر في نسخته السادسة (صور)

انطلقت فعاليات دوري مراكز الشباب بالأقصر، اليوم الأحد، والمقام في نسخته السادسة بالمحافظة.



وشهد انطلاق فعاليات دوري مراكز الشباب، بدء منافسات مباريات الدور الأول للمجموعة الأولى، بإقامة بمباراة بين فريقي مركز شباب طيبة العوامية ومركز شباب مدينة الأقصر على معلب مركز شباب البعيرات بالبر الغربي.



ومن المقرر أن تشهد فعاليات اليوم، التنافس بين مركز شباب الأقالته ومركز شباب المدامود قبلي على ملعب مركز شباب القرنة، ومباراة مركز شباب الزهراء ومركز شباب العبور على ملعب مركز شباب الطود، ومباراة مركز شباب النوبة ومركز شباب الاتحاد على ملعب مركز شباب البعيرات.



كما تختتم فعاليات اليوم، بتنافس فريقي مركز شباب المحاميد قبلي ومركز شباب الطود على ملاعب مركز شباب الطود، ومباراة بين فريقي مركز شباب البياضية ومركز شباب نجع بدران على ملعب مركز شباب القرنة.