إحالة ٣ عاطلين للجنايات لاتهامهم بحيازة الاستروكس في عين شمس

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية 3 عاطلين الى محكمة الجنايات لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الاستروكس في عين شمس





وتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم المخدرات، وبصحبتهم القوة المرافقة، من ضبط "ك. ن" عاطل، و"م. ح" عاطل، و"ح. ع" عاطل، حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهم كمية من الاستروكس المخدر وزنت 1.050 كيلو جرام، و215 جنيها.





بمواجهتهم بالتحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.





تحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



