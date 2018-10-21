اعترفات فكهاني قاتل مدرس المنيا لخلافات ثارية: كنت أشاهد شقيق قاتل شقيقي يسير أمامي وأنا "عيني مكسورة"

اعترف "محمد. ي. ع"، ٣٢ عامًا، فكهانى، مقيم بمدينة مغاغة،أمام العميد علاء الجاحر رئيس مباحث مديرية أمن المنيا،أنه من قام بإطلاق النيران على المجنى عليه مدرسة الثانوية التجارية بنات لوجود خصومات ثارية بينهما اثر مقتل شقيقه الفكهانى بـ"مشرط موز "، على يد شقيق المدرس.



قائلا: قمت باخذ الثار لشقيقه "ع.ى.ع "، ٣٦ عام، الذي توفي في شهر مايو الماضي على يد شقيق المدرس " ا.م.س ٥٠"، عاما بمشرط موز بسبب خلافات مالية مؤكدا انه طيله الايام الماضية لم يكن يعرف ان يسير فى الشارع او يقف داخل محال الفاكهه الخاص به وكأنه "مكسور العين"، بسبب معايرة أهالى المدينة له بعدم أخذ الثار لشقيقه المتوفي.



ولفت فى اعترفاته: قرر انهاء الخصومة الثارية بقتل شقيق المدرس وقمت بشراء طبنجة ٩ ملي و٩ طلقات وتربص له اثناء دخوله المدرسة واطلق عليه ٤ طلقات أو٥ طلقات عشوائيا في الهواء، واسترحت نفسيًا بمجرد مشاهدتة الدماء تسيل من غريمي وهو ملقي على الارض جثة هامدة وخاصة عندما كنت اري شقيق قاتل شقيقي يسير أمامي بين الحين والآخر، وأنا لست ندمان على قتله ولم أكن أقصد إصابة الطالبة نهائيات ولكن تصادف مرورها بالصدفة أثناء دخولها المدرسة.



وجدي بالذكر، تلقى اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارًا من العميد مجدي سالم مدير المباحث المديرية يفيد مقتل علاء الدين.م مدرس ٣٩ عاما وإصابة طالبة، انتقل المقدم محمود شلقامى رئيس مباحث مركز مغاغة والنقيب مصطفي داود معاون اول المباحث إلي مسرح الجريمة وتبين وجود جثة ملقاه على ظهرها لشاب في نهاية العقد الثالث من العمر مرتديا كامل ملابسه وحوله بركة من الدماء ومصاب ب٤ طلقات نارية بالقلب والحوض واعلى الذراع الايمن والساق الايسر كما اصيبت الطالبة كرستين.ا.م ٢٠ سنه بالصف الثالث الثانوي التجارية مقيمة قرية شاورمة بطلق ناري بالقدم الأيمن.



وأكدت التحريات الآولية أن الجاني محمد. ي. ع ٣٢ عاما فكهانى مقيم بمدينة مغاغة هو من قام بإطلاق النيران على المجنى عليه لوجود خصومات ثارية بينهما اثر مقتل شقيقه الفكهانى مشرط موز على يد شقيق المدرس.