رسالة من رئيس بريزنتيشن لأندية الدوري بعد التعاقد مع الأهلي

وجه محمد كامل رئيس مجلس إدارة شركة بريزنتيشن سبورتس، الشكر لكل الأندية التي تعامل معها طوال الفترة الماضية، مشددا على أن تلك الأندية، أساس نجاح الشركة.





وأضاف كامل في تصريحات صحفية: "لولا تلك الأندية، ما كان الأهلي راعيا للنادي الأهلي لمدة أربع سنوات قادمة".





واستطرد قائلا: "بعد حصول بريزنتيشن على حقوق رعاية قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والاتحاد المصري لكرة القدم، وال١٦ ناديا الذين يشاركون في الدوري الممتاز، بات لزاما علينا تقديم أفضل أداء ليعود بالنفع على الرياضة المصرية".





وأنهى حديثه قائلا: "أتطلع لإرضاء الجماهير المصرية، وأن نكون عند حسن ظنهم وطموحاتهم الكبيرة، على كافة المستويات".





وكانت شركة بريزنتيشن سبورتس، راعي الكرة المصرية، حصلت على حقوق رعاية النادي الأهلي، لمدة أربع سنوات، بعد مجموعة من الاجتماعات والجلسات التفاوضية بين محمد كامل رئيس مجلس إدارة الشركة الراعية، ومحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.





ونجحت شركة بريزنتيشن في الحصول على حقوق الرعاية، من شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، وذلك بعد أن اشترت الشركة الحقوق من مجلس إدارة القلعة الحمراء.